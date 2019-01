Loiret : questions après six décès dans une maison de retraite

Six personnes sont décédées dans une maison de retraite du Loiret, ces dernières semaines : quatre personnes âgées et deux soignants. Dimanche 27 janvier au soir, l'agence régionale de santé a confirmé le diagnostic pressenti : "Il y a des éléments qui font vraisemblablement penser à un syndrome grippal, mais on est en attente des résultats d'examen", a fait savoir l'ARS du Val de Loire.

Une vingtaine de personnes présente des symptômes grippaux

Une grippe foudroyante et des questions. Quelle est la situation aujourd'hui ? En tout, une vingtaine de personnes, dans l'établissement, présente des symptômes grippaux. Des mesures de restriction des allées et venues ont été prises. Un homme, venu apporter des vêtements à son épouse, résidente de l'Ehpad, trouve porte close. Finalement, c'est une infirmière qui sort, masquée, pour récupérer les affaires. Aujourd'hui, le fils d'une des victimes, âgée de 85 ans, estime que sa mère a été prise en charge trop tard. Il envisage des poursuites judiciaires.

Le JT

Les autres sujets du JT