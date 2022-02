Covid-19 : vers la fin du pass vaccinal début avril ?

Le pass vaccinal sera-t-il bientôt levé ? Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement est optimiste et évoque une possible date de fin pour cette mesure sanitaire fin mars début avril. C’est une échéance qui a été évoquée un peu plus tôt par le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, mercredi 9 février. Il fixe tout de même des conditions : un taux d’incidence réduit, pas de surcharge hospitalière et un taux de vaccination de rappel élevé.

Certains médecins regrettent l’annonce d’une éventuelle date de sortie du pass vaccinal

Concernant l’incidence, on est encore loin du seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Mais la baisse actuelle laisse espérer qu’on l’atteigne au printemps. Quant à la courbe des hospitalisations, elle est en hausse constante depuis le mois de novembre. Le taux d’occupation des lits de réanimation est lui aussi préoccupant. Alors certains médecins regrettent l’annonce d’une éventuelle date de sortie du pass vaccinal.