Le pass vaccinal devient obligatoire dès lundi 24 janvier

Le geste est le même pourtant, l’objet du contrôle est différent. Fini le pass sanitaire : désormais, il faudra être vacciné contre le Covid-19. Dans un bar, cette mesure divise les clients. "Je ne suis pas forcément pour, mais si on veut continuer à profiter, sortir pour prendre un café, on le fait", déclare une cliente. "Je pense qu’il faut se faire vacciner, c’est un peu un moyen de pression indirect", soutient une autre.

L’inquiétude des commerçants

Pour les plus de 16 ans, la vérification du pass vaccinal pourra être complétée d’un contrôle d’une pièce d’identité. Pour la gérante du bar, cela s’avère être difficile. "C’est déjà un rôle de contrôle donc on essaie de faire ça sur le ton de la dérision. (…) Si en plus on doit demander la carte d’identité, je pense que là l’humour sera plus compliqué à mettre en place", dit-elle. Un autre gérant de bar est inquiet. Le pass vaccinal risque de faire baisser son chiffre d’affaires, car une table de huit personnes peut lui échapper si seulement l’un du groupe n’est pas vacciné. Même inquiétude dans une salle de sport près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), car certains ont préféré résilier leur abonnement plutôt que de se soumettre au pass vaccinal.