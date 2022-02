Pouvoir d'achat : des courses au centime près pour de nombreux Français

Pour manger, certains Français ont un budget serré. Ils regardent les promotions, et comptent au centime près. Sur un marché normand, dans la matinée du mercredi 9 février, les étals sont garnis, et les paniers se remplissent. Un couple rencontré par les équipes de France Télévisions, qui vit avec une petite retraite, doit faire des choix. "On achète pratiquement la même chose, mais en plus petite quantité", confie l'homme. Virginie Cucurull, commerçante, a remarqué cette baisse de budget consacré aux courses. "Ils vont se mettre sur des produits moins chers : pommes de terre, carottes, du basique", explique-t-elle.





Des courses calculette à la main



Au moment de ranger les marchandises, une cliente se présente pour faire ses courses. Elle explique venir "à la fin du marché pour avoir des prix plus attractifs, pour que ce soit moins cher". Pour réduire au maximum leurs dépenses, certains Français se rendent uniquement dans les supermarchés discount. Amandine fait désormais toutes ses courses calculette à la main. "Honnêtement, il y a des débuts de mois [où] je vais faire les courses, je suis déprimée d'aller [les] faire", reconnaît-elle. Elle et son mari gagnent moins de 2 000 euros par mois.