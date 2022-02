"Convoi de la liberté" : plusieurs départs en France

Inspirés des camions qui bloquent Ottawa au Canada, plusieurs cortèges du "convoi de la liberté" sont partis aujourd'hui de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Nice (Alpes-Maritimes) et Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour aller vers Paris. Ces convois, qui souhaitent la suppression du pass vaccinal, ne regroupent que quelques dizaines de véhicules.

Une centaine de Niçois ont pris la route ce mercredi 9 février pour rejoindre Paris ce week-end, avant de partir pour Bruxelles (Belgique). Parmi eux, des anti-vaccins et des gilets jaunes. Tous n'ont qu'un seul mot à la bouche : "Liberté". Inspirés par le mouvement du "convoi de la liberté" canadien, qui bloque depuis plus de 10 jours la capitale d'Ottawa, d'autres convois sont partis de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) aujourd'hui.





La suppression du pass vaccinal, principale revendication

La principale revendication des participants est la suppression du pass vaccinal. Le gouvernement dit surveiller de près ce mouvement, et promet de la fermeté en cas de blocages. "Je pense que c'est un mouvement de révolte pour la liberté, un mouvement de révolte contre ces mesures sanitaires absurdes", indique un manifestant.