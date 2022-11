Covid-19 : le gouvernement recommande de nouveau le port du masque

Le masque fait son retour dans les transports en commun. La Première ministre, Elisabeth Borne, a lancé mardi 29 novembre un appel solennel face à la reprise forte de l'épidémie de Covid-19.

Dans le métro à Lyon (Rhône), même à l'heure de pointe, peu d'usagers voyagent avec un masque. Son port n'est pas obligatoire, mais recommandé. "Toute seule dans les transports en commun, je ne vois pas le but d'utiliser le masque", commente une femme. Les Français font preuve d'un certain relâchement, malgré la recrudescence des cas de Covid-19.

40 000 contaminations au Covid-19 enregistrées chaque jour

Le gouvernement a lancé un appel solennel à porter le masque notamment dans les transports, mardi 29 novembre, pour protéger les personnes les plus fragiles. Aux Halles de Lyon, très fréquentées à l'approche des fêtes de Noël, nombreux sont les clients qui redoublent de vigilance. "Dès qu'il y a la foule du samedi, on est masqué", confie une femme. Le gouvernement recommande le respect des gestes barrières et le port du masque dans les lieux de promiscuité. 40 000 contaminations au Covid-19 sont enregistrées chaque jour depuis une semaine en France.