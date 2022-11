Covid-19 : la crainte d'une neuvième vague

D'ici quelques jours, le nombre de cas positifs au Covid-19 pourrait de nouveau atteindre la barre des 50 000.

Il suffit de prendre le métro, à un mois de Noël, pour le voir : peu de masques et de gestes barrières, comme si le Covid-19 ne faisait plus partie du quotidien des Français. Pourtant, le rebond épidémique est bien présent, avec 36 330 cas positifs en moyenne par jour, soit 45% de plus que la semaine dernière. Les tests repartent également à la hausse. En parallèle, la grippe et la bronchiolite progressent aussi et inquiètent les soignants.

Un faible taux de vaccination contre la grippe

"On va se retrouver avec un pic du Covid, probablement au moment des fêtes, qui va coïncider avec un pic de grippe", explique Damien Mascret, médecin et journaliste de France Télévisions. Un nouvel encombrement des services de santé est à craindre. Un risque aggravé par le faible taux de vaccination contre la grippe, en baisse de 20% par rapport à l'an dernier. Quant au Covid, les 50 000 contaminations quotidiennes en moyenne pourraient de nouveau être atteintes d'ici quelques jours.