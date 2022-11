VRAI OU FAKE : le Mondial de football au Qatar est-il boudé par les téléspectateurs ?

Les audiences de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar sont-elles plombées par les appels au boycott de la compétition ?

Pendant la Coupe du monde de football au Qatar, un autre match se joue, loin des terrains, celui des audiences. D'après TF1, seul diffuseur en clair du Mondial, les chiffres sont excellents. "Meilleure audience depuis juin 2021 tous programmes et toutes chaînes confondues", a communiqué la chaîne, après le match France-Australie. C'est vrai, mais ce n'est pas surprenant pour une rencontre de l'équipe de France en pleine Coupe du monde.

Une part d'audience en baisse

Pour connaître l'ampleur d'un éventuel boycott, il faut comparer ces chiffres avec ceux des éditions précédentes. Qatar-Équateur, le coup d'envoi du Mondial qatari, a attiré 5,1 millions de téléspectateurs, c'est beaucoup plus que le match d'ouverture Russie-Arabie saoudite (4 millions) lors du Mondial 2018. Mais Qatar-Équateur s'est joué un dimanche à 17h, alors que Russie-Arabie saoudite a eu lieu un jeudi à la même heure. Comme il y avait plus de monde devant sa télévision le dimanche que le jeudi, la part d'audience de la rencontre au Qatar est en réalité plus faible que celle du match d'ouverture en Russie (31,3% contre 36,6%). Le constat est le même pour l'entrée en lice des Bleus.