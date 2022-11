Eurozapping : les recherches se poursuivent sur l'île italienne d'Ischia

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 28 novembre.

En Italie, les recherches se poursuivent sur l'île d'Ischia, lundi 28 novembre, après la coulée de boue qui a fait au moins huit morts et quatre disparus. "Un de nos camarades qui était à l'école avec nous fait partie des disparus. L'espoir de le retrouver est malheureusement en train de s'évanouir", confie un homme. Les habitants, en colère, pointent du doigt des irrégularités, voire des malversations dans le plan d'urbanisme. Une enquête a été ouverte.



Une pénurie de médicaments en Suisse

De son côté, la Suisse est touchée de plein fouet par la pénurie de médicaments. Dans ce pays connu pour ses groupes pharmaceutiques, de plus en plus de médicaments manquent à l'appel dans les rayons. En cause, la guerre en Ukraine et la crise énergétique. En ces temps de grippe, les alternatives sont plus chères.

Enfin, en Autriche, aucun train n'a circulé ce lundi 28 novembre. Les cheminots, qui étaient tous en grève pendant 24 heures, exigent 400 euros de plus par mois. Un avertissement pour faire pression sur leurs dirigeants. Mais les négociations étaient toujours au point mort, ce lundi soir.