Chine : les manifestants excédés par les restrictions liées au Covid-19

La politique zéro Covid en Chine cristallise la colère d'une partie de la population. Les manifestations prennent de l'ampleur dans le pays.

À Shanghai (Chine), la présence policière a été renforcée dans la soirée du lundi 28 novembre, et toute personne tentant de manifester est arrêtée. Un peu plus tôt, une dispute a éclaté entre des civils et des policiers. Une femme est soupçonnée d'avoir filmé avec son téléphone les manifestations de la veille contre les restrictions liées au Covid-19. Elle refuse de montrer les images aux forces de l'ordre.

Des tests et des confinements en série

Les manifestants chinois sont excédés par les restrictions sanitaires toujours imposées dans le pays. Un Français vit à Wuhan (Chine). Sa résidence est à l'isolement depuis qu'un cas de Covid-19 a été détecté. De sa fenêtre, le périphérique est vide, alors qu'il est d'habitude saturé. "Ce qui est dur, ce sont les tests en permanence, les confinements qui peuvent arriver du jour au lendemain", explique Benoit Viguier, designer automobile expatrié en Chine.