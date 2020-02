Coronavirus 2019-nCoV : qui sont les personnes les plus exposées à la contamination ?

Le coronavirus 2019-nCoV semble ne pas toucher tout le monde de la même manière. Alors, quel est son mode de transmission ? Il faut un contact étroit avec une personne malade : même lieu de vie, discussion à moins d'un mètre, voyage dans un espace confiné. Autant de situations à risque. "C'est une transmission aérienne, par les gouttelettes de salive, notamment lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, lorsque l'on crache, comme pour tous les virus respiratoires", explique le professeur de virologie Bruno Lina, du CHU de Lyon (Rhône).

Les personnes âgées ou malades chroniques sont plus vulnérables

Il faut aussi éviter de toucher des surfaces contaminées et de se frotter les yeux, le nez ou la bouche. Des traces de virus ont été retrouvées dans les selles de certains patients. Une transmission par voie fécale serait possible, selon les scientifiques. Qui sont ensuite les plus exposés au coronavirus 2019-nCoV ? Les personnes âgées sont les premières victimes. Problèmes respiratoires ou cardiovasculaires, diabète, les maladies chroniques fragilisent le système immunitaire, et personne n'est égal face au coronavirus.

