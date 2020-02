Tempête Ciara : l\'Europe du Nord balayée par les vents

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Elle s'appelle Sabine en Allemagne, Elsa au Danemark, ou Ciara en France et en Pologne. Des noms différents pour une seule tempête, et les mêmes images de désolation, inexorablement. L'ensemble de l'Europe du Nord a été touché lundi 10 février par les pluies et les vents violents. Dans certaines régions britanniques, il est tombé en 24 heures, l'équivalent d'un mois et demi de précipitations. Les routes sont jonchées de branches, parfois même d'arbres qui se sont effondrés voire de camions retournés par la force du vent.

Plusieurs morts en Europe

Si pour le moment, aucun mort n'est à déplorer en France, une personne est décédée en Angleterre, une autre en Suède. En Pologne, l'effondrement d'un toit dans une station de ski a coûté la vie à une mère et sa fille alors qu'elles rejoignaient leur voiture. "Le toit les a percutées dans le dos, comme un camion lancé à 80km/h", relate un témoin du drame.

