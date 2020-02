Oscars 2020 : "Parasite" en haut de l'affiche

Après Cannes, Hollywood. Dans la nuit du 9 au 10 février, le monde du cinéma américain n'a eu d'yeux que pour lui. Le réalisateur sud-coréen, Bong Joon-Ho, et son film Parasite ont remporté pas moins de quatre statuettes : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et, enfin, Meilleur film étranger. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'un film dans une autre langue que l'anglais remporte la consécration ultime du Meilleur film.

Cérémonie politique

Mais la cérémonie des Oscars 2020 a aussi été marquée par un accent moins glamour que politique. Sur le tapis rouge, Nathalie Portman montre son manteau sur lequel les noms de réalisatrices sont brodés. "Ce sont des femmes dont l'incroyable travail n'a pas été reconnu cette année", déclare-t-elle. Et sur scène, les discours de Brad Pitt, contre Donald Trump, et de Joaquin Phoenix auront raisonné plus fort que les autres prises de paroles.