Santé : le retour prématuré des pollens et des allergies

En raison des températures particulièrement clémentes, de nombreux végétaux laissent apparaître leurs premiers bourgeons. Neuf départements sont en alerte rouge au pollen, lundi 12 février.

En Alsace, les noisetiers et les aulnes sont en floraison. Les premiers symptômes arrivent pour les personnes allergiques au pollen. "Mon épouse le sent déjà, elle a la gorge qui gratte et les yeux qui pleurent", assure un promeneur. Pour des millions de Français, ces pollens de noisetiers, aulnes ou bouleaux provoquent des conjonctivites, des rhinites ou de l’asthme.

Réchauffement climatique

L’Alsace est placée en rouge sur la carte des risques allergiques, comme le pourtour méditerranéen. Le début du mois de février est très doux, avec des températures au-dessus des normales de saison, ce qui encourage les arbres à lancer leur floraison. "On a tendance à vouloir attribuer ça au fait qu’on passe des hivers de plus en plus doux, avec un réchauffement des températures qui peut être attribué au réchauffement climatique", explique le Dr. Christophe Marcot, pneumo-allergologue au CHRU de Strasbourg (Bas-Rhin). Dans le Sud, ce sont les pollens de cyprès, de mimosas et de thuyas qui provoquent les allergies. Avec la douceur annoncée dans la semaine, d’autres régions devraient être touchées.