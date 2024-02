Santé : les journées de travail sans fin des infirmiers libéraux

Les soignants manifestent dans plusieurs villes françaises, lundi 12 février, pour réclamer une revalorisation des salaires et la reconnaissance de la pénibilité de leur métier. Reportage à Mougins, auprès d’une infirmière libérale.

Alexia Huchet travaille jusqu’à 14 heures par jour. Ce lundi 12 février à Mougins (Alpes-Maritimes), la journée est chargée. L’infirmière libérale peut rouler entre 70 et 80 km par jour. "J’ai dû m’équiper d’un véhicule électrique, ce qui est cher aussi. Mais l’essence, c’est devenu hallucinant", commente-t-elle. Denise est l’une de ses patientes. À 91 ans, elle se déplace difficilement et s’occuper d’elle prend du temps. Alexia Huchet travaille beaucoup, mais n’observe pas de changement dans la rémunération des actes depuis 2009.

50 à 70 heures de travail par semaine

"Les gens sont précaires, n’ont pas d’argent, et nous, on perd de l’argent. Moi, je fais des interventions à perte", assure-t-elle. Les visites se poursuivent au pas de course, mais l’infirmière n’a plus le courage. Elle affirme gagner 2 500 euros nets, pour 50 à 70 heures de travail par semaine. En libéral depuis sept ans, elle pense à changer de métier.