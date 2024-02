Italie : le château du Valentino, un château d'inspiration française en plein Turin

Le château du Valentino, situé à Turin, en Italie, a été transformé en édifice français. Il a été offert en cadeau de mariage à Christine de France, fille d'Henri IV, qui l'a modifié.

Avec sa forme en fer à cheval et sa cour carrée, le château du Valentino, de Turin (Italie), a été habité par Christine de France, fille d'Henri IV, après son mariage avec le duc de Savoie, basé en Italie. Elle l'a reçu en cadeau de mariage et a entrepris de le transformer en château français. "Les toits sont typiquement français, avec cette grande pente. Ils ont été construits dans la première moitié du XVII siècle, par des maîtres et charpentiers français", explique Anna Lisa Dameri, professeure d'histoire de l'architecture.

Des élèves ont cours dans le château

Le château était d'abord une résidence de vacances, mais Christine l'agrandit sans cesse et il finit par atteindre 8 000 mètres carrés. Avec l'extension de la ville, il se trouve en plein cœur de Turin. À l'abandon pendant plus de deux siècles, il devient, en 1906, une des plus prestigieuses écoles d'architecture du pays. Aujourd'hui encore, les élèves ont cours dans le château.