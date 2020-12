Coronavirus : démarrage timide pour la campagne de dépistage massif

Au Havre (Seine-Maritime), l’opération a commencé lundi 14 décembre. Les résultats des tests antigéniques, gratuits et sans ordonnance, sont fournis aux volontaires sous 20 minutes. Pour cette première journée de dépistage, peu de volontaires se sont présentés : un peu plus de 2 000 personnes seulement sur les 270 000 habitants de l’agglomération. S’il est positif, le malade doit être isolé sans délai chez lui ou à l’hôtel. Cette étape est cruciale pour briser les chaînes de contamination.

Des chambres d'hôtel réquisitionnées

"Toute personne contagieuse asymptomatique qui s’ignore et que l’on récupère dans le circuit, et qui peut s’isoler […] c’est un élément de plus dans la bataille contre l’épidémie", explique Thomas Deroche, directeur de l’ARS Normandie. La commune de Charleville-Mézières (Ardennes) s’est aussi portée candidate pour la campagne. Si 250 chambres d’hôtels ont été réquisitionnées pour l’isolement des cas positifs, les volontaires ont été peu nombreux dans la journée.