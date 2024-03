Alimentation : le retour à la mode de la chicorée

La spécialité du Nord, la chicorée, revient à la mode. Substitut du café ou bien plus, elle a connu son âge d’or lors des deux guerres mondiales alors que le café manquait.

Sa couleur et son odeur s’apparentent à celle du café, la chicorée s’invite à nouveau sur les tables. La boisson du Nord revient à la mode : "L’odeur, l’arôme… ça a un petit plus", assure la cliente d’un restaurant. La chicorée se déguste à toute heure de la journée car elle n’est pas caféinée et son léger goût de caramel séduit de plus en plus. Olivier Cnokaert, chef d’un restaurant du Nord, en a fait sa marque de fabrique pour satisfaire la demande mais aussi dans un souci de valorisation des produits locaux.

"Actuellement la demande est forte"

"Comme on est en plein pays de la chicorée, (…) c’est vraiment un élément de base dans le secteur", explique le chef qui utilise ce produit dans les plats cuisinés, les desserts, les vinaigrettes. La chicorée connait son âge d’or au cours des deux guerres mondiales car le café vient à manquer. Elle est issue d’une racine qui est essentiellement produite dans les Hauts-de-France. "Actuellement la demande est forte. J’ai commencé avec quelques hectares de chicorée, 4-5 hectares et aujourd’hui on est arrivés à pratiquement 20 hectares de chicorée", explique un producteur.