Nord : les migrants partent de plus loin dans les terres

Dimanche 3 mars, une jeune fille de sept ans s’est noyée dans le canal de l’Aa, dans le Nord, dans le chavirage d’un canot de migrants qui tentaient de rejoindre l’Angleterre. Pour éviter les contrôles sur les plages, ils décident de plus en plus de partir des terres via les fleuves et les rivières dans le nord. Mais la traversée est bien risquée, même encore dans le fleuve qui présente de nombreuses écluses très fréquentées et dangereuses.

Des barrages flottants

Dimanche, l’embarcation surchargée s’est renversée à trente kilomètres du littoral. Pour lutter contre le départ des migrants depuis les terres, les préfectures ont décidé d’installer des barrages flottants. Les riverains ne sont pas tous convaincus par ce dispositif. "S’ils ne passent pas ici, ils passeront ailleurs", estime l’un d’entre eux.