Intempéries : une tornade traverse une commune du Lot-et-Garonne Durée de la vidéo : 2 min Intempéries : une tornade traverse une commune du Lot-et-Garonne Une tornade a soufflé, mardi 5 mars, dans le Lot-et-Garonne. Des vents soufflant à plus de 100 km/h ont été enregistrés et ont emporté toitures et voitures. (France 2) Article rédigé par France 2 - J. Poissonnier, I. Gallou, J. Sousa, E. Noël, France 3 Nouvelle-Aquitaine, @RevelateursFTV France Télévisions JT de 20h France 2

Une tornade a soufflé, mardi 5 mars, dans le Lot-et-Garonne. Des vents soufflant à plus de 100 km/h ont été enregistrés et ont emporté toitures et voitures.

À Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), une tornade s’est abattue sur des habitations pendant une quinzaine de secondes, mardi 5 mars. Le court phénomène météorologique a tout emporté sur son passage. Des vents à plus de 110 km/h ont été enregistrés dans la commune. Une voiture sans permis s’envole même sous la force des bourrasques, avant de retomber sur son toit. Au total, une dizaine d’habitations a été touchée. "Ça nous a vraiment fait très peur" Un des habitants de Villeneuve-sur-Lot était dans sa maison lorsque la tornade est passée. Il raconte avoir entendu "un bruit assourdissant" et avoir vu son salon de jardin s’envoler. Dans le stade de la commune, même bilan : des pans de taules se sont envolés, du matériel de gym s’est retrouvé dans un cours d’eau et les personnes présentes n’ont eu que quelques secondes pour s’abriter. "Il y a des joueurs qui étaient sur le panel alors ça m’inquiétait un peu, je voulais les faire rentrer, explique Nicole Balse, présidente du club de tennis padel de la commune. Et tout à coup on a vu plein de choses qui volaient (…) ça nous a vraiment fait très peur."

Partager : l'article sur les réseaux sociaux