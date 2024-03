Pays de Galles : vivre sous la menace des anciens terrils

Aux Pays de Galles, 350 terrils présentent des risques d’effondrement. La menace s’intensifie avec le réchauffement climatique et réveille le traumatisme du drame d’Aberfan et ses 144 morts, en 1966.

L’effondrement d’un terril aux Pays de Galles a révélé une menace très présente, et qui risque de se renforcer avec le réchauffement climatique. Par chance, aucune habitation ne se trouvait sur le passage de la coulée, et il n’y a pas eu de victimes. Sur plus de 2 500 terrils dans le pays, héritage d’un important passé minier, 350 représentent un risque sérieux d’effondrement, fragilisés par la pluie et les infiltrations d’eau. Ils devront désormais être surveillés deux fois par an.

Un glissement de terrain meurtrier

Mais dans la région, l’effondrement du terril a réveillé un traumatisme. Il y a plus de 50 ans, le 21 octobre 1966, la ville minière d'Aberfan, au Pays de Galles, était victime d'un immense glissement de terrain. Une partie du terril de 35 mètres de hauteur situé à proximité a enseveli des habitations ainsi que des écoles. 144 personnes avaient perdu la vie, dont de nombreux enfants.