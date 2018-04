"Envoyé spécial" du jeudi 5 avril 2018

L’équipe d'"Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

Au sommaire

Homicide conjugal, la mécanique du crime

Laurie, Jessica, Estelle, Sandra, Nicole, Fatima, Virginie… une litanie de prénoms qui fait froid dans le dos. Depuis le 1er janvier 2017, en France, 140 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Tous les trois jours, une femme est assassinée par son compagnon. Un chiffre glaçant qu'il serait pourtant possible de faire baisser.

Loin du fait divers imprévisible, l'homicide conjugal fonctionne selon un schéma type. C'est la conviction d'Alexia Delbreil, médecin légiste qui a réalisé la première étude d'ampleur sur ces crimes. Même profil des agresseurs, circonstances similaires… L'homicide conjugal est une mécanique que l'on pourrait enrayer.

Un reportage de Lorraine de Foucher, David Geoffrion et Thomas Lhoste pour Nova Production.

Voyager avec les séries

Game of Thrones, Plus belle la vie, Breaking Bad, Les Témoins… Ces séries télé parmi les plus populaires à travers le monde sont devenues les alliées des offices de tourisme et des collectivités locales. Car les millions de téléspectateurs cachent… des millions de touristes. Les fans adorent marcher dans les traces de leurs héros, d’un lieu de tournage à l’autre, aux quatre coins de la planète.

A Marseille, dans le quartier du Panier, qui a inspiré celui du Mistral dans Plus belle la vie, déambuleraient chaque année 100 000 visiteurs ! Parmi eux, beaucoup de Chinois, qui ont jeté leur dévolu sur la Provence. Cet engouement pour l’envers du décor entraîne des retombées positives sur l’économie locale, sous forme de visites guidées, repas, hôtels ou camping, achats de souvenirs. Entre l’industrie du tourisme et l’industrie du cinéma, une belle histoire… d’argent.

Un reportage de Laurent Dy, Grégory Roudier, Charles Baget, Mathieu Maillet et Nicolas Lartigue.

Le village sans parents

Florin, 8 ans, habite un petit village à l’est de la Roumanie. Il est élevé par sa grand-mère et ne voit ses parents qu’une fois chaque année, pendant les vacances d’été. Son père et sa mère sont partis il y quatre ans travailler en Italie. Ils lui envoient 100 euros par mois pour vivre.

Dans la classe de Florin, la moitié des élèves sont comme lui : ils prennent même des cours pour apprendre à "devenir adultes". En Roumanie, entre 100 000 et 350 000 enfants grandissent aujourd’hui sans père ou sans mère.

A Paris, Diana s’occupe des enfants des autres pour offrir une vie plus confortable à la sienne. Sa fille, Micha, est restée en Roumanie. Elles se parlent tous les jours par Skype, mais il leur manque les câlins, la tendresse, les moments partagés.

Un document de Laura Aguirre de Carcer et Alexis Jacquet.

