"La Spéciale d’Envoyé". Eau secours !

En France, on pensait la ressource en eau inépuisable. Mais au mois d’août 2023, 72% des nappes phréatiques du pays restaient sous les normales. Le 14 septembre, "Envoyé spécial" propose une soirée exceptionnelle consacrée à l'eau. Au sommaire : "Vittel : buvez, éliminez… la nappe !", "Piscines, le coupable idéal ?", "Andalousie, les fruits de la sécheresse", "La Guadeloupe au compte-gouttes", "Les larmes de l'Atlas".

En France, on pensait la ressource en eau inépuisable. Nos fleuves, nos rivières, nos massifs montagneux étaient autant de châteaux d’eau qui, croyait-on, nous mettaient à l’abri des pénuries jusque-là réservées aux pays chauds. Et puis, les étés de canicule ont été suivis par des hivers secs et des printemps sans pluie… Les communes ravitaillées en eau potable se comptent désormais par dizaines. Au mois d’août 2023, 72% des nappes phréatiques du pays restaient sous les normales.

En mêlant plateaux en situation et reportages de terrain, la "Spéciale d’Envoyé" vous emmène des Vosges assoiffées à l’Andalousie qui exporte son eau jusqu’à plus soif sous forme de fruits et légumes. Elise Lucet et son équipe traquent aussi les fuites en Guadeloupe, et partent à la rencontre de ceux qui dépensent l'eau sans compter sur la Côte d’Azur.

Vittel, petite ville vosgienne de 4 000 habitants, est connue dans le monde entier grâce à ses eaux minérales. Un milliard cinq cents millions de bouteilles jaillissent chaque année des usines de Vittel et de sa voisine Contrexeville et sont exportées partout dans le monde par le groupe Nestlé.

Mais depuis quatre ans, le chiffre d’affaires des eaux minérales vosgiennes a chuté de 17% et avec le réchauffement climatique, cette richesse est menacée. Un plan social a été annoncé aux employés de l’usine vosgienne : 171 postes, un quart des effectifs, vont être supprimés, menaçant le tissu économique et social de la région. Du jamais vu en cent cinquante ans d’histoire. Et si c’était là le premier plan social causé par le réchauffement climatique ? Enquête dans une ville d’eau qui a longtemps pensé que son or bleu était inépuisable…

Un reportage de Julien Fouchet, Violaine Vermot-Gaud, Mélanie Dumas et Anne-Marie Toulac.

Invité : Julien Fourchet, journaliste, en direct de Vittel.

Piscines, les coupables idéales ?

A chaque sécheresse, ils sont accusés. Les propriétaires de piscines privées seraient l’incarnation d’une forme d’égoïsme environnemental, continuant à remplir leur bassin quand les rivières sont à sec. "Envoyé spécial" est parti à leur rencontre à Roquefort-les-Pins, la commune de France qui compte le plus de piscines par habitant : 2 049 bassins pour 7 277 habitants !

Mais les piscines sont-elles vraiment responsables du manque d’eau dans ces territoires qui ont soif ? Ou ne sont-elles qu’un bouc émissaire facile qui évite de se pencher sur d’autres responsabilités ?

Un reportage d’Arnaud Muller, Lena Charlot et Steven Kali.

Invité : Jean-Pierre Deprade, directeur du golf de Montescot.

Andalousie, les fruits de la sécheresse

En Andalousie, l'immense zone humide du parc national de la Doñana se meurt, faisant disparaître ce "paradis pour les naturalistes" avec sa faune et sa flore. La captation de l'eau par des canaux d'irrigation à 80% utilisés pour l'agriculture, surtout de fruits rouges, est notamment pointée du doigt.

Malgré l'interdiction, en 2014, d'un certain nombre d'exploitations par le Parlement andalou, des puits clandestins ont été creusés, alimentant des fermes désormais illégales. Les tensions montent entre exploitants agricoles et écologistes, alors que l'Unesco a menacé de placer le parc sur la Liste du patrimoine mondial en danger. Comment concilier activité économique et respect de la biodiversité ? Dans cette région du sud de l'Espagne, la guerre de l'eau a déjà commencé.

Un reportage de Loïc de La Mornais, Rémy Bonnefoy, Fabrice Fuzillier, Katia Pinzon, Emmanuel Lejeune.

Invité : Loïc de La Mornais, journaliste.

La Guadeloupe au compte-gouttes

La Guadeloupe est l'une des îles des Antilles les mieux dotées en eau douce, et pourtant, depuis des années, une partie de ses 390 000 habitants vit au rythme des coupures d'eau. Des quartiers entiers sont régulièrement privés d'eau courante, les riverains sont obligés de faire des réserves d'eau de pluie ou de se doucher avec de l'eau en bouteille.

En cause, un réseau souterrain en piteux état, avec des fuites innombrables et longues à colmater. Contraints au système D pour se laver ou pour cuisiner, les Guadeloupéens n'en peuvent plus.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Swanny Thiébaut et Adrien Bellay (rediffusion du 18 février 2021).

Les larmes de l'Atlas

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, un puissant séisme a ravagé une partie du Maroc. L’épicentre de la secousse se situait dans la province d’al-Haouz, au niveau du massif du Haut Atlas, une zone rurale montagneuse. Ce séisme a semé la panique et provoqué des dégâts importants, transformant certains villages en champs de ruines. Pour "Envoyé spécial", Anaïs Bard et Violaine Germot-Gaud se sont rendues sur place.

Dans toute la région, on peut voir les séquelles du tremblement de terre : maisons à terre ou fissurées, susceptibles de s'effondrer à tout instant, rescapés qui ont tout perdu, parfois réfugiés sous des tentes de fortune... Au milieu des vestiges de leurs villages détruits, les habitants tentent de retrouver les corps de leurs proches. Les fouilles se poursuivent, les tombes se creusent...

Un reportage d'Anaïs Bard, Violaine Vermot-Gaud et Emma Noël.

