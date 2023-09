Durée de la vidéo : 19 min

En Guadeloupe, des quartiers entiers sont régulièrement privés d'eau courante. En cause, un réseau souterrain en piteux état. Contraints au système D, les Guadeloupéens n'en peuvent plus. Une enquête d'"Envoyé spécial".

La Guadeloupe est l'une des îles des Antilles les mieux dotées en eau douce, et pourtant, depuis des années, une partie de ses 390 000 habitants vit au rythme des coupures d'eau. Des quartiers entiers sont régulièrement privés d'eau courante, les riverains sont obligés de faire des réserves d'eau de pluie ou de se doucher avec de l'eau en bouteille.

Des citoyens passent à l'offensive

En cause, un réseau souterrain en piteux état, avec des fuites innombrables et longues à colmater. Contraints au système D pour se laver ou pour cuisiner, les Guadeloupéens n'en peuvent plus. Comme Catherine qui a monté un collectif et organisé des barrages routiers et des manifestations, certains exigent que leur robinet coule enfin normalement.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Swanny Thiébaut et Adrien Bellay rediffusé dans "Envoyé spécial" le 14 septembre 2023.

