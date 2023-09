Durée de la vidéo : 16 min

Après le tremblement de terre qui a touché le massif du Haut Atlas, provoquant d'immenses dégâts et de nombreux morts et blessés, une équipe d'"Envoyé spécial" s'est rendue sur place. Au milieu des vestiges de leurs villages détruits, les rescapés tentent de retrouver les corps de leurs proches pour les enterrer dignement...

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, un puissant séisme de magnitude 6,9 a ravagé une partie du Maroc. L’épicentre de la secousse se situait dans la province d’al-Haouz, à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, au niveau du massif du Haut Atlas, une zone rurale montagneuse. Il a été suivi d’une réplique de 4,9.

Ce séisme, le plus violent depuis 120 ans, a semé la panique et provoqué des dégâts importants, transformant certains villages en champs de ruines. Dans toute la région, on peut en voir les séquelles : maisons à terre ou fissurées, susceptibles de s'effondrer à tout instant, rescapés qui ont tout perdu, parfois réfugiés sous des tentes de fortune... Pour "Envoyé spécial", Anaïs Bard et Violaine Germot-Gaud étaient sur place.

Les fouilles se poursuivent, les tombes se creusent

La ville d'Amizmiz, à 20 kilomètres de l'épicentre, est l'une des seules accessibles pour les villageois des montagnes à la recherche d'un médecin. Une tente y a été dressée pour soigner les blessés. Avec son fils de 2 ans dans ses bras, Malika arrive en provenance d'Imi N'Tala, son village écrasé par un pan de falaise de plusieurs milliers de tonnes. Elle doit y faire soigner une blessure au pied. Son mari et son deuxième fils de 8 ans ont disparu dans les décombres de leur maison fracassée par la roche.

Malika doit ensuite remonter dans son village pour chercher ses papiers d'identité et voir si les corps de ses proches ont été retrouvés. L'équipe d'"Envoyé spécial" l'a suivie dans les montagnes du Haut Atlas, où se poursuivent les fouilles pour retrouver les disparus et où on enterre les morts...

Un reportage d'Anaïs Bard, Violaine Vermot-Gaud et Emma Noël diffusé dans "Envoyé spécial" le 14 septembre 2023.

