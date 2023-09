Durée de la vidéo : 3 min

En ces temps de sécheresses récurrentes, c'est un reproche qui leur est souvent fait : comment les propriétaires de piscines privées peuvent-ils continuer à remplir leur bassin quand les rivières sont à sec ? "Envoyé spécial" est allé à leur rencontre à Roquefort-les-Pins, la commune qui bat le record du nombre de piscines par habitant.

Dans les Alpes-Maritimes, Roquefort-les-Pins est la commune de France qui compte le plus de piscines par habitant : 2 049 bassins pour une population de 7 277 âmes ! Au café près de la mairie, les 35 degrés nocturnes au mois de juin laisse les habitués (climato)sceptiques. La canicule fait la une des journaux, mais ils attendent d'être "certains que les annonces sur le niveau des nappes phréatiques soient vraiment avérées".

Ces informations sont pourtant disponibles à quelques kilomètres de là, où est gérée l'eau de la commune. Depuis deux ans, "la situation est tendue", confirme Olivier Bérard, directeur du service Eau potable et assainissement au sein de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) : "Ça devient de plus en plus difficile de pouvoir apporter l'eau au robinet."

"On ne voit aucune amélioration sur les consommations alors que le niveau de la ressource baisse, donc [il faut] communiquer auprès des habitants pour leur expliquer qu'il va falloir changer. Sinon, on ne va pas tenir longtemps comme ça." Olivier Bérard, directeur du service eau potable et assainissement, CASA dans "Envoyé spécial"

Sur l'écran de son ordinateur, un graphique permet de visualiser parfaitement à quel point la quantité d'eau disponible par pompage s'est réduite. "On est à moins de 5 000 m3 par jour, c'est dérisoire !" En cas de panne d'une ressource, puits ou autre, "on n'a pas la capacité d'aller la chercher ailleurs. Aujourd'hui, on n'a plus de plan B".

"Quid" de la responsabilité de toutes ces piscines ?

"Oui, ça a une incidence, mais c'est pas l'eau des piscines qui met en péril la production et la ressource en eau", tranche l'expert, qui incrimine plutôt "les gros, gros consommateurs qui consomment des milliers de mètres cubes par an" et "les fuites d'eau". Celles causées par la vétusté des réseaux souterrains représentent à elles seules un quart de l'eau potable distribuée à Roquefort-les-Pins... contre moins de 5% pour les piscines.

