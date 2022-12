Tourisme : les Italiens sont de retour sur la Côte d'Azur

France 3 Côte d'Azur, S. Allec, C. Napoli, H. Ayroulet

Les touristes Italiens sont de retour sur la Côte d'Azur. Aucune restriction en matière de déplacement pour ce Nouvel An 2023, aussi, ils sont nombreux à s'offrir une dose de "dolce vita" à la française.

À Nice (Alpes-Maritimes), les touristes italiens sont de retour entre Noël et le réveillon, après deux ans de pandémie. "Quand je me balade, je ne croise que des Italiens", s'étonne une femme dans la langue de Dante. Les touristes viennent majoritairement des régions limitrophes. Un tiers d'entre eux sont originaires de Lombardie, et un autre du Piémont.

Des couples de 35-40 ans

Ces voisins trouvent parfois leur mot à redire. "La Côte d'Azur est l'un des plus beaux endroits. Les Italiens veulent venir ici. Le seul problème, c'est que ça coûte cher", commente une touriste. Michel Tschann, directeur de l'hôtel Splendid à Nice, a lui aussi noté le retour des Italiens. "Ce sont des jeunes couples, de 35-40 ans, qui viennent pour s'amuser, pour passer un bon moment", observe-t-il. En ville, les Italiens adorent se rendre au café de Turin. En cette période, un tiers des clients vient de l'autre côté des Alpes.