Mort de Benoît XVI : l’ancien pape est décédé à 95 ans

Benoît XVI, chef de l'Église de 2005 à 2013, est mort au Vatican, samedi 31 décembre, à l’âge de 95 ans.

L’ancien pape Benoît XVI s’est éteint, samedi 31 décembre, au Vatican. Au mois d'août dernier, il apparaissait, très affaibli, pour la dernière fois aux côtés du pape François. Sa santé fragile l’avait déjà poussé à quitter sa charge de pape en 2013, du jamais-vu depuis le Moyen-âge. “Ces derniers mois, j’ai senti que mes forces avaient diminué et j’ai demandé à Dieu de m’éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l’Église”, disait-il alors à ses fidèles.



Membre des jeunesses hitlériennes à 14 ans

Né en 1927, en Bavière (Allemagne), dans une famille très catholique, il est enrôlé à 14 ans dans les jeunesses hitlériennes. Il refusera en revanche d'intégrer l’armée en devenant séminariste. Ordonné prêtre en 1953, il devient archevêque de Munich (Allemagne) et un proche conseiller de Jean-Paul II. Quinze jours après avoir présidé les obsèques du pape défunt, il est désigné souverain pontife, à 78 ans, en 2005. Ses discours sont des retours aux fondamentaux. Il célèbre la famille dans son aspect traditionnel, rejette le recours à l’avortement et à la contraception et relativise même le rôle du préservatif comme outil de lutte contre le Sida. En 2013, sa démission est une crise sans précédent pour la cure romaine.