Nouvel An 2023 : un dispositif de sécurité important déployé sur toute la France

Article rédigé par C. Verove - France 3 France Télévisions

Après deux Saint-Sylvestre contraintes par le Covid-19, le Nouvel An 2023 s’annonce plus festif, notamment dans les rues de Paris avec un feu d’artifice sur les Champs-Élysées. Plus de 90 000 policiers seront déployés en France.

Comme pour chaque Nouvel An, un dispositif de sécurité est mis en place sur tout le territoire, samedi 31 décembre. “La fête est de retour, mais elle sera bien encadrée. 5 400 policiers seront mobilisés en région parisienne, avec un dispositif renforcé autour de l’Arc de Triomphe”, explique la journaliste Claire Vérove, en direct de la capitale pour le 12/13.

90 000 policiers déployés sur le territoire La vente et la consommation d’alcool seront interdites, et certaines stations de métro alentours seront fermées. “Il y aura également un dispositif de filtrage, avec des fouilles à partir de 18 heures pour le public”, révèle la journaliste. Les autorités recommandent d'anticiper les déplacements. Sur tout le territoire, 90 000 agents seront mobilisés pour que cette Saint-Sylvestre ne soit dédiée qu’à la fête, dans un contexte de menace terroriste qualifié d'élevée et de persistante.