Nouvel An 2023 : dans la Marne, des éthylotests distribués gratuitement pour le réveillon

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, la consommation d'alcool et la conduite en état d'ivresse sont la bête noire des forces de l'ordre. Pour sensibiliser les automobilistes, des centaines d'éthylotests ont été distribués dans la Marne.

Le message est clair : ne pas conduire en état d'ivresse. Dans la Marne, des éthylotests sont distribués gratuitement aux automobilistes, samedi 31 décembre. "C'est un outil pour se situer par rapport à une consommation. On sait tous que c'est deux verres, de manière générale, d'alcool. On sait bien que pendant le réveillon, on va avoir tendance à boire peut-être un peu plus", commente Henri Prévost, préfet de La Marne.

122 gendarmes mobilisés pour le week-end

Dans le département, une dizaine d'accidents graves ont lieu dans la nuit de la Saint-Sylvestre. De plus en plus d'automobilistes intègrent toutefois des règles de bonne conduite. Un dispositif exceptionnel sera déployé par la gendarmerie. "Nous aurons environ 122 gendarmes qui seront mobilisés au cours des deux journées, essentiellement pendant la nuit de la Saint-Sylvestre", explique le colonel Romuald De La Cruz, commandant du groupement de gendarmerie de La Marne.