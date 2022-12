Covid-19 : Emmanuel Macron impose des tests pour les voyageurs venus de Chine

Article rédigé par C. Rigeade, M. Mezeraï, V. Gaget, A. Fuzellier, E. Revidon - France 3 France Télévisions

De plus en plus de pays imposent un test Covid obligatoire aux voyageurs venus de Chine. Après l’Italie et l'Espagne, la France renforce à son tour les mesures pour limiter la circulation du virus. À partir du jeudi 5 janvier, un test négatif sera nécessaire pour rentrer dans le pays.

À l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dans la matinée du samedi 31 décembre, l'arrivée est presque normale pour les passagers en provenance de Shanghai (Chine). La seule recommandation pour le moment est le port du masque. "Je ne sais pas si je suis infecté, donc porter un masque, c'est mieux pour les autres", commente un voyageur.

De nouvelles restrictions Face à la flambée épidémique en Chine, la France va imposer de nouvelles restrictions. À partir de début janvier, un test négatif de moins de 48 heures au Covid-19 sera exigé au départ pour les passagers en provenance de Chine. Dès le 1er janvier, le masque sera obligatoire à bord de l'avion, et des tests PCR aléatoires seront réalisés pour les voyageurs chinois arrivés en France. Ces précautions sont jugées injustifiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, car le niveau d'immunité est élevé en Europe.