INFOGRAPHIES. Coronavirus : morts, hospitalisations, âge des malades... Suivez l’évolution de l'épidémie en France et dans le monde

Pour vous donner jour après jour une vision complète de la progression de la pandémie de Covid-19 en France et dans le monde, nous mettons à votre disposition une série de cartes et de graphiques actualisés quotidiennement.

Évolution du nombre de cas et de décès à l'hôpital en France

Les classes d’âge les plus touchées

Évolution dans les six départements les plus touchés

En France, l’épidémie liée au coronavirus suit une croissance exponentielle. Pour observer son évolution, l’agence nationale Santé publique France publie quotidiennement des données précises, compilées à partir des informations fournies par l’ensemble des hôpitaux du territoire. Dans un premier temps, c’est le nombre de cas confirmés qui a été mis en avant. Mais cette donnée s’avère peu fiable : elle dépend entièrement du nombre de dépistages qui, en France, sont loin d’être systématiques. Les autorités admettent ainsi que de nombreux cas ne sont pas comptabilisés.





Afin de comprendre au mieux l’évolution de l’épidémie, on estime aujourd’hui que les données les plus pertinentes sont celles des patients hospitalisés, en réanimation ou des personnes décédées à l’hôpital. Problème là encore : ces informations permettent seulement d’observer ce qu’il se passe dans les établissements hospitaliers. Elles devront donc être complétées, notamment, par des données concernant la mortalité dans les Ehpad et en médecine de ville.