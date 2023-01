Famille royale britannique : dans son autobiographie, Harry relate une violente dispute avec William

L’autobiographie du Prince Harry sortira la semaine prochaine, le 10 janvier. Mais des premiers extraits du livre ont été dévoilés, notamment celui où Harry raconte cette violente dispute avec son frère William à propos de Meghan.

L’image des deux frères côte à côte après le décès de la reine n’est plus qu’un lointain souvenir. À quelques jours de la parution de l’autobiographie du prince Harry, le journal "The Guardian" a publié un extrait détonant qui relate une bagarre entre les deux frères en 2019. Ce jour-là, Harry dit que William a qualifié Meghan de "difficile" et "impolie". La situation dégénère. "William m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et m’a fait tomber par terre", peut-on lire.



Certains Britanniques restent indifférents

Cet énième rebondissement dans les affaires familiales suscite l’indignation ou l’indifférence chez les Londoniens. "Je ne peux pas le croire, c’est choquant", dit une Britannique. "J’ai l’impression que les gens n’ont plus beaucoup d’intérêts pour cette histoire", pense en revanche un homme. Le prince Harry multiplie les interviews en vue de la promotion de son livre et attaque l’institution en général.