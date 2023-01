Santé : les mutuelles plus chères en 2023

Cela fait partie des mauvaises nouvelles de ce début d'année. Votre mutuelle santé va vous coûter plus cher. Les précisions de Luc Bazizin, jeudi 5 janvier sur le plateau du 12/13.

À quoi faut-il s'attendre en termes de hausse du prix des mutuelles santé ? "Les cotisations des mutuelles vont bondir en moyenne de 4, 7 % cette année, d'après une étude de la Mutualité française, réalisée auprès de 35 mutuelles, représentant 18 millions de personnes", indique Luc Bazizin, sur le plateau du 12/13, jeudi 5 janvier. Une hausse plus faible que l'inflation, mais plus élevée que les années précédentes. "Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, par exemple ceux qui cotisent de manière obligatoire avec leur entreprise", détaille le journaliste.

300 millions d'euros de remboursement pris en charge par les mutuelles



Comment expliquer cette augmentation ? "Des patients qui attendaient pour se soigner pendant la période Covid et les différents confinements sont revenus dans les différents cabinets médicaux. On parle d'effet rebond post Covid", explique Luc Bazizin. Par ailleurs, certains soins peuvent être à présent totalement pris en charge. "Le remboursement à 100 % des lunettes ou des soins dentaires a pris de l'ampleur, pour les moins favorisés entre autres", précise le journaliste, qui ajoute que "les mutuelles vont aussi prendre en charge 300 millions d'euros de remboursement à la place de la sécurité sociale, alors forcément tout cela va se répercuter sur nos cotisations", conclut Luc Bazizin.