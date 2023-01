Royaume-Uni : le prince Harry accuse son frère, William, de l'avoir jeté au sol en 2019

La scène se serait déroulée lors d'une dispute au sujet de Meghan, la femme de Harry, selon des extraits des mémoires du prince révélés par "The Guardian".

C'est un livre qui s'annonce explosif. A quelques jours de la publication des mémoires du prince Harry, la presse britannique a révélé, jeudi 5 janvier, un extrait dans lequel le prince William, héritier de la couronne britannique, est accusé par son frère de l'avoir jeté au sol en 2019.

A l'origine de cette altercation, un an après le mariage de Harry, William aurait traité l'épouse du duc de Sussex, Meghan, de femme "difficile" et "impolie", avant que le ton monte et que des insultes fusent, selon The Guardian (en anglais). William "m'a attrapé par le col, arrachant mon collier, et m'a fait tomber par terre", relaterait Harry.

"J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux m'entaillant." Prince Harry dans un extrait du livre "Le Suppléant", cité par "The Guardian"

Le prince dit être resté au sol "hébété", avant de demander à son frère de partir. William se serait ensuite "excusé", tout en demandant à son frère de ne pas parler de l'altercation avec Meghan. Harry aurait malgré tout fini par le faire, relatant que son épouse "n'était pas si surprise ou en colère" mais "terriblement triste".

Selon The Guardian, Harry évoque tout au long de ses mémoires la difficulté d'être "le suppléant". Il raconte notamment que le jour de sa naissance, son père Charles aurait dit à sa mère, Diana : "Magnifique ! Désormais tu m'as donné un héritier et un suppléant - mission accomplie". Le palais de Buckingham est resté silencieux sur ces informations, comme sur toutes les accusations formulées dans la docu-série de Netflix diffusée un mois plus tôt.