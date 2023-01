Santé : SOS médecins en première ligne face à la grève

Les médecins généralistes poursuivent leur grève, jeudi 5 janvier. Conséquence, dans de nombreuses régions, les antennes de SOS Médecins se retrouvent surchargées.

Fièvre, courbatures, un médecin lève rapidement le doute. Une jeune femme souffre de la grippe. Dans le Rhône, cette pathologie représente un tiers des consultations de SOS Médecins en ce moment. Mais pour SOS Médecins, il est impossible de multiplier les visites à domicile. Ces praticiens réalisent déjà 450 actes par jour. À la régulation des appels, la cadence est la même.



SOS médecins pourrait rejoindre la grève

Dans un centre d’appel parisien, les régulateurs reçoivent près de 3 000 appels par jour. Les rendez-vous sont pris d’assaut et les patients demandent donc des explications. Malgré les épidémies de grippe, de Covid et la grève des médecins libéraux, les patients les plus chanceux sont parvenus à obtenir un rendez-vous. "J’ai pris le rendez-vous ce matin, il était 7 heures pour 15 heures. C’était le premier rendez-vous que j’avais", rapporte un patient. SOS médecins n’exclut pas de rejoindre la grève.