Santé : au cœur d'une nuit de garde avec SOS Médecins

Des Urgences surchargées, des médecins généralistes complets ou en vacances, SOS Médecins fonctionne tous les jours de l'année, à toute heure et s'impose peu à peu dans les habitudes de santé des Français. Reportage à Lyon (Rhône).

Cela fait huit ans qu'Alexandre Caillon exerce comme médecin généraliste de SOS Médecins à Lyon (Rhône). Malgré le fait que la métropole se vide en août, l'activité reste forte, surtout le soir. "On a un pic d'activité jusqu'à 1 h du matin et toujours une activité continue 24 h sur 24", fait-il savoir. Son travail, c'est aussi de rassurer le soir quand les angoisses refluent et que les cabinets médicaux sont fermés pour les vacances.



400 actes par jour

À Lyon, ils sont cinq médecins à tourner la nuit dans la capitale des Gaules. Quelque 400 actes par jour sont réalisés. "C'est une médecine générale que j'aime, très variée", avoue Alexandre Caillon qui a choisi cette spécificité des Urgences en visite à domicile. Dans la soirée, il aura eu à faire à une suspicion de phlébite d'un homme dont le généraliste était en vacances, un mal de ventre d'enfant et une possible intoxication dans un foyer de jeunes travailleurs migrants.