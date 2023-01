Mort de Benoît XVI : quel avenir pour le pape François à la tête de l’Église ?

En ce jour de funérailles de Benoît XVI, jeudi 5 janvier, le futur de François Ier, 86 ans, dans sa fonction de pape est questionné, tandis qu’on le sait très affaibli. Le point avec Alban Mikoczy, en direct de Rome.

Tandis que les obsèques de l’ancien pape Benoît XVI ont lieu jeudi 5 janvier au Vatican, tous les regards se tournent à présent vers le Pape François, dont on sait la santé fragile. La question de sa succession ne se pose pas aujourd’hui, mais elle le pourra dans peu de temps. "Le pape François a toujours dit que lorsqu’il ne se sentirait plus en moyen d’exercer l'intégralité de sa fonction, il arrêterait tout simplement", rapporte le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Rome.

Le pape François a déjà préparé un texte de renonciation

Le souverain pontife a même préparé un texte, valable si sa santé ne lui permettait plus de continuer dans sa fonction, conduisant tout simplement à sa renonciation. "Le pape François va continuer en attendant son activité. Il va dans un premier temps aller en Afrique, dans un deuxième temps diriger, à l’automne prochain, un synode très important", relate Alban Mikoczy. "Ensuite, nul ne sait ce qui me passera. Le pape est en fonction depuis dix ans, peut-être estimera-t-il que dix ans, c’est très bien comme ça."