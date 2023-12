Pyrénées-Atlantiques : une résidence pour bien vieillir dans la vallée des Aldudes

Dans un petit village de la vallée des Aldudes, un maire fait de son mieux pour permettre aux seniors de rester vivre près de chez eux, dans la commune de Banca. Il a fait rénover un bâtiment abandonné pour le transformer en logements qui leur sont dédiés.

La vallée des Aldudes est l’une des plus reculées du Pays Basque. Un paysage de collines et de fermes dispersées, où l’on pratique l’élevage des brebis. Vieillir ici est souvent synonyme d’isolement. Mais le maire de Banca (Pyrénées-Atlantiques) a fait rénover une vieille bâtisse à l’abandon pour la transformer en résidence senior. Son idée est que les anciens ne soient plus obligés de quitter la vallée lorsqu’ils perdent leur mobilité.

Sept appartements

Sept appartements ont été aménagés, tous adaptés au grand âge. Un bailleur social, l’État et la fondation Abbé Pierre ont apporté l’essentiel des 1,2 million d’euros nécessaires. À deux pas de la résidence, le café communal rassemble chaque semaine plusieurs générations autour des chants basques. Un exemple de solidarité rurale dans un département où les plus de 65 ans seront deux fois plus nombreux en 2050.