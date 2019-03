Photo hebdo : Donald Trump blanchi, complicité franco-allemande... Ces clichés qui ont fait l'actualité de la semaine

Posé au milieu des champs, un hélicoptère sud-africain apporte de l'aide alimentaire aux habitants du Mozambique, touchés par le cyclone Idai. Après des inondations, une vague de choléra menace à présent le pays. Blanchi dans l'affaire de collusion entre les États-Unis et la Russie durant la campagne présidentielle, Donald Trump sort le grand jeu devant les micros. Sur le cliché, le président apparaît vindicatif face aux médias. Devant le Parlement britannique, des manifestants anti-Brexit se mobilisent une dernière fois pour ne pas quitter l'Union européenne.

Face à la Chine, la complicité franco-allemande

De l'autre-côté de la Manche la France et l'Allemagne affichent une complicité retrouvée face à une Chine de plus en plus conquérante. Un drôle de personnage de 37 mètres de long a élu domicile dans le port de Hong Kong. Cette bouée géante imaginée pour la foire d'art contemporain, éclipse même les cargos autour d'elle.

