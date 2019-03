"Gilets jaunes" : après avoir été vandalisées, les œuvres de l'Arc de triomphe enfin restaurées

C'est un travail d'orfèvre depuis quinze jours, patience et minutie sont de mise pour restaurer cette sculpture. Il faut effacer les traces de la destruction, le Génie de la patrie était un puzzle. "On a d’abord remonté les morceaux ensemble pour voir l'étendue des dégâts. Une fois collés ensemble, on est venus coller le grand morceau sur la partie conservée de la tête", explique Sabine Kessler, restauratrice.

Une restauration à 20 000 euros

Le 1er décembre 2018, lors d'une manifestation des "gilets jaunes", l'Arc de triomphe est pillé, saccagé, les images font le tour du monde. La sculpture détruite est un moulage du détail d'une des fresques du site. Elle date de 1898, ce qui en fait une œuvre précieuse, restaurée sur place et en public. Autre victime du 1er décembre, la maquette de l'Arc de triomphe en plâtre et en miettes. La restauration de ces deux œuvres aura coûté 20 000 euros.

