Cyclone Idai : le bilan s'alourdit à 417 morts au Mozambique

Le bilan du cyclone, des inondations et des glissements de terrain continue de grimper au Mozambique. Le Malawi et le Zimbabwe ont également été touchés.

Le bilan s'alourdit encore au Mozambique. Le passage du cyclone Idai sur l'Afrique australe a fait au moins 417 morts dans le pays, annonce samedi 23 mars le ministre de la Terre, de l'Environnement et du Développement rural mozambicain.

"A l'heure qu'il est, nous avons 417 morts et 1 528 blessés", a déclaré Celso Correia à la presse, à Beira, la deuxième ville du pays qui a été en partie dévastée par le cyclone Idai. Le précédent bilan au Mozambique faisait état de 293 morts. Au total, le cylone Idai, qui a provoqué des inondations catastrophiques et des éboulements de terrain au Mozambique et au Zimbabwe voisin, a fait au moins 676 morts dans les deux pays.

"C'est un désastre naturel sans précédent. La zone affectée [au Mozambique] est d'environ 3 000 km2. Un désastre qui équivaut aux catastrophes majeures", estime le ministre. Et il ajoute : "Malheureusement, personne dans la région ni dans le monde ne pouvait prédire un désastre d'une telle ampleur."