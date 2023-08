Hawaï : l’île de Maui ravagée par des incendies meurtriers

Vendredi 11 août, sur l’île de Maui à Hawaï (Etats-Unis), les autorités ont décrété l’état d’urgence. Depuis mardi, la cité balnéaire est en proie à des incendies meurtriers. Pour l’heure, le bilan fait état de 55 morts et d’un millier de disparus.

L’île de Maui, à Hawaï (Etats-Unis) était une cité balnéaire de carte postale. Lahaina, la capitale de l’île, n’est plus qu’un vaste champ de cendres. Elle est détruite à plus de 80%. Le long du Pacifique sur la rue principale, des dizaines de bâtiments et de voitures sont calcinés. Le silence des grandes catastrophes règne. Des habitants de cette île fantôme errent, entourés par les autorités. "Je suis montée sur le toit et j’ai essayé de combattre les flammes pendant trois heures, mais je ne pouvais rien faire", témoigne un homme.

Des recherches difficiles

Mardi 8 août, un mur de feu a entouré les coquettes maisons de Maui. Dans les voitures, les passagers paniqués tentent d’échapper aux flammes. Ceux qui s’en sont sortis ressentent aujourd’hui de la culpabilité. "J’ai laissé des gens derrière moi, tant de gens. Je sais que j’aurais pu les aider, mais je ne pouvais pas. Cela me mettait en danger", déplore un jeune homme. À la télévision et sur les réseaux sociaux, des photos des portés disparus sont postées par leurs proches. 1 000 personnes n’ont toujours pas donné signe de vie. À cause du réseau téléphonique très endommagé et des routes coupées, les recherches et l’acheminement de l’aide sont rendus très difficiles.