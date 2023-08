Guerre en Ukraine : la contre-offensive piétine à Bakhmout

Les forces russes affirment avoir de nouveau progressé dans le nord-est de l’Ukraine. Des habitants d’une dizaine de localités ont reçu l’ordre d’évacuer face à l’offensive. Plus au sud, l’armée ukrainienne avance très lentement comme au niveau de Bakhmout.

Les équipes de France 2 sont à quelques kilomètres de Bakhmout (Ukraine). Ce sont les Ukrainiens qui sont à l’offensive dans cette zone. L'objectif des soldats est de libérer la ville, devenue symbole de la guerre. “On vise tous les véhicules qui passent sur cette route. L'objectif est de leur couper le passage pour les empêcher des ramener des renforts”, explique Eugénie “Oskill”, commandant de l’unité d’artillerie Brigade 80. Il faut cependant agir vite car le camp adverse surveille, notamment avec les drones.

Des soignants épuisés

Il faut se mettre à l’abri des drones. Yaroslav confie être fatigué alors que la contre-offensive est plus longue que prévue. “On a besoin de plus d’obus. Car moins on a de munitions, plus la guerre sera longue et plus on aura de pertes”, avance-t-il. En ce moment, les pertes sont très importantes du côté ukrainien. Les médecins sont débordés et doivent sauver les Ukrainiens. Face aux équipes de France 2, les soignants se montrent épuisés.