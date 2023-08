Incendies à Hawaï : la détresse des habitants et touristes

Les rescapés des gigantesques incendies à Hawaï racontent des scènes d’horreur. Beaucoup tentent de fuir rapidement l’île alors que l'aéroport de Maui est devenu un véritable refuge, vendredi 11 août.

Devant un refuge sur l’île de Maui, les équipes de France 2 rencontrent une mère de trois enfants qui habitait Lahaina. Elle n’a eu que dix minutes pour s’échapper de son appartement. "Quand je suis parti de chez moi, tout était détruit. Dans le village, c’était comme une scène de guerre (…) ce qui me choque le plus est qu’on a tout perdu en quelques secondes", détaille-t-elle. Avec ses enfants, elle a assisté à des scènes traumatisantes. "On a vu des gens tomber au sol à cause de la fumée, et mourir", poursuit-elle.

Tous réfugiés à l’aéroport

Les rescapés des gigantesques feux qui ont ravagé l’archipel sont partout dans l’aéroport. Une famille en vacances pour quelques jours a échappé de peu au feu. "On a vu le feu, la fumée. On était en train de conduire vers le Sud. Et d’un coup toutes les lignes électriques se sont effondrées devant nous", précise le père de famille. La famille finit par rejoindre son hôtel avant d’être évacuée vers l’aéroport. "C’était vraiment stressant", note la petite fille du couple. Un peu plus loin, d’autres ont fui dès qu’ils ont vu les flammes s’avancer vers les habitations.