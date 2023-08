Covid-19 : faut-il s’inquiéter d'Eris, le nouveau variant ?

Le Covid-19 repointe le bout de son nez en ce début du mois d’août. Le nombre de cas détectés reste encore faible avec quelques centaines de personnes touchées. Mais, il se concentre dans des régions très fréquentées l’été.

C'est un retour qui a tendance à effacer tous les sourires. Depuis jeudi 10 août, le masque est obligatoire dans le centre hospitalier d’Arcachon (Gironde). Désinfection des mains et restrictions des visites, le retour des gestes barrières est compliqué. “J’espère que cela ne va pas être jusqu’à février”, précise une femme. “C’est un peu surprenant”, poursuit un patient. La mesure a été décidée après une dizaine de cas de Covid parmi les patients. “Il y a beaucoup de touristes qui viennent des quatre coins de la France”, explique le Dr Amaury Barret, infectiologue.

Les grands rassemblements en cause

Ce retour peut s’expliquer par des grands rassemblements comme les fêtes de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) qui ont rassemblé 1,3 million de personnes. Cela explique que le Sud-ouest est la région la plus touchée du territoire. Avec une population multipliée par quatre sur le bassin d’Arcachon, l’hôpital ne peut se permettre de fermer des lits à cause d’un manque de médecins. “Le sous-variant semble plus contagieux. À l’inverse, il ne semble pas plus virulent”, affirme le professeur Bruno Mégarbane.