Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine se dirige vers un nouveau plébiscite

Les électeurs russes sont appelés aux urnes, du 15 au 17 mars, pour élire leur président. Sans surprise, Vladimir Poutine devrait remporter l’élection.

Du 15 au 17 mars, les Russes sont appelés aux urnes pour élire leur président. Les bureaux de vote ont ouvert dans la matinée dans le pays. Toutefois, le résultat semble entendu. "Nous voyons comment travaille notre président et nous sommes tous derrière lui", explique un électeur, acquis à la cause de Vladimir Poutine, candidat à sa propre succession. Face au président sortant, on retrouve trois candidats. Opposants de façade, ils soutiennent tous l’intervention en Ukraine et ne font aucune ombre au président.

Deux rivaux n’ont pas pu se présenter

Les deux principaux opposants politiques à avoir voulu se présenter ont vu leurs candidatures être évincées. Vladimir Poutine a, quant à lui, modifié la constitution pour s’offrir un troisième mandat consécutif et pour pouvoir rester au Kremlin jusqu’en 2036. Cette élection intervient en plein bras de fer avec l’Occident quant à l’offensive en Ukraine.