Santé : ces bonnes habitudes qui permettent de vivre plus longtemps

Une nouvelle étude nous apprend qu'en respectant certaines bonnes habitudes, on peut gagner 24 années de vie lorsqu'on a la quarantaine. Damien Mascret, médecin et journaliste de France Télévisions, détaille ces habitudes de vie sur le plateau du 13 Heures, vendredi 15 mars.

Une nouvelle étude nous apprend qu'en respectant certaines bonnes habitudes, on peut gagner 24 années de vie lorsqu'on a la quarantaine. Damien Mascret, médecin et journaliste de France Télévisions, détaille ces habitudes de vie sur le plateau du 13 Heures, vendredi 15 mars.

Présent sur le plateau du 13 Heures, vendredi 15 mars, le médecin et journaliste de France Télévisions Damien Mascret revient sur une nouvelle étude qui nous apprend qu'en respectant huit habitudes de vie, on peut vivre plus longtemps. "On peut gagner 24 années de vie" lorsqu'on a la quarantaine en suivant ces bonnes habitudes, précise Damien Mascret.

Ne pas négliger son sommeil

La première bonne habitude est de faire de l'exercice. "On divise par deux son risque de mourir par rapport à quelqu'un du même âge quand on fait du sport après 40 ans", détaille le médecin. Une autre bonne habitude est de ne pas fumer, ajoute-t-il. Autres bons conseils énoncés par Damien Mascret : réduire le stress, bien manger et éviter l'alcool. Par ailleurs, il ne faut pas négliger son sommeil. "Une récente enquête a montré que les Français dorment en moyenne 6h58 par nuit, [et] 40 minutes de plus le week-end. C'est insuffisant. Il faut dormir sept à huit heures", indique le médecin.