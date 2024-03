Réchauffement : comment les arboriculteurs font-ils face aux aléas climatiques ?

Comment protéger ses arbres fruitiers contre les gelées tardives ? C'est le grand débat du moment chez les arboriculteurs qui ne veulent pas revivre la catastrophe de 2022 et de 2023.

Le ciel a beau être bleu et les températures printanières, sur l’exploitation de Françoise Roch, on anticipe la moindre intempérie. Vendredi 15 mars, elle observe que les pruniers sont en fleur avec dix jours d’avance, ils seront donc recouverts d’un filet contre la grêle. Toutefois, ce que l’exploitante craint le plus, c’est le gel. En 2021 et 2022, elle a perdu 70% de sa récolte. Aujourd’hui encore, elle ne s’est pas relevée de cette catastrophe.

Repenser les aides agricoles

Selon Françoise Roch, il faut repenser les aides agricoles. "L’assurance récolte est calculée sur une moyenne des années précédentes. Comme elles sont mauvaises depuis 2021, plus on aura d’incidents climatiques, plus nos moyennes ne seront pas bonnes et moins on s’assurera, parce que cela ne vaudra pas le coup", estime-t-elle. Pour lutter contre le gel, certains arboriculteurs investissent dans des tours antigel.