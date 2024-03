Présidentielle en Russie : des bureaux de vote visés par plusieurs attaques et dégradations, au moins huit personnes arrêtées

Les actions visant à perturber le vote se multiplient en Russie. Vendredi 15 mars, au premier jour de la présidentielle, une femme a incendié un isoloir dans un bureau de vote de Moscou, a rapporté l'agence d'Etat Ria Novosti. "La commission électorale de Moscou a indiqué à Ria Novosti que le travail [dans le bureau de vote] avait repris normalement après l'incident", selon l'agence. Une vidéo diffusée par le média indépendant SOTAVision montre l'interpellation d'une suspecte après que des flammes ont été éteintes dans un bureau de vote. Peu après, la commission électorale a annoncé qu'un bureau de vote avait visé par une attaque au cocktail Molotov à Saint-Pétersbourg, sans faire de victimes.

Dans un bureau de vote situé dans la région occupée de Kherson, en Ukraine, c'est une bombe qui a explosé devant un bureau de vote. "A Skadovsk, un engin explosif improvisé a été placé dans une poubelle devant le bureau de vote. Il y a eu une détonation, pas de victime", a rapporté sur Telegram la commission électorale régionale liée à l'occupation russe. Selon elle, les forces ukrainiennes ont aussi bombardé deux commissions électorales locales sans faire de victime.

En plus de la femme ayant incendié un isoloir à Moscou, au moins sept personnes ont été arrêtées pour des dégradations dans des bureaux de vote, selon les autorités qui ne précisent pas s'il s'agit d'actions de protestation contre la réélection de Vladimir Poutine. Cinq d'entre elles ont été "placés en détention" à Moscou et dans les régions de Voronej, Rostov et Karatchaïévo-Tcherkessie après avoir aspergé d'un "liquide colorant" des bulletins déposés dans des urnes, ont expliqué les forces de l'ordre dans des communiqués distincts. Deux autres individus ont, eux, été interpellés séparément pour avoir tenté de mettre le feu à une urne et essayer d'allumer un pétard dans un bureau de vote.